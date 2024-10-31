В Калуге отключили жилые дома от нескольких котельных

31 октября стало известно об отключении потребителей от двух котельных в Калуге - в микрорайоне Малинники и на Правобережье31 октября стало известно об отключении потребителей от двух котельных в Калуге - в микрорайоне Малинники и на Правобережье.
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