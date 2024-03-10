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Дроны атаковали Новгородскую область

Дроны атаковали Новгородскую область

Средства ПВО их засекли и уничтожили. Два беспилотника сбили в небе над Новгородской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в Telegram.

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Комментарии
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Alex Nемо
Вот как-то даже странно хоть с тактической, хоть со стратегической точки зрения видеть подобные заявления. То что уничтожили безусловно хорошо, а вот что произошло там откуда их  запустили? Пусковые установки или площадки уже нейтрализованы, запускальщики уничтожены? Или супер-пупер накрученные системы российского ПВО не в состоянии выявить точки запуска этой гадости? Я не говорю о той мелочёвке, что запускают с руки, стоимостью 50 баксов, я говорю о серьезных беспилотниках фото которых не стесняются даже показать после сбития.
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