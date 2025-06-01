Келлог признал правоту Путина: «Посмотрите, что сделали европейские страны»

ВАШИНГТОН, 31 мая, ФедералПресс. Специальный посланник США по Украине Кит Келлог сделал неожиданное заявление, признав обоснованность позиции президента России Владимира Путина относительно косвенного участия НАТО в украинском конфликте.
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