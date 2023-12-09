Шольц предупредил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине

Германия и другие западные страны не собираются прекращать оказывать помощь Украине. Об этом на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает РИА Новости.
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