Обвинение запросило для лидера ЧВК "Енот" Молокоедова 14,5 лет строгого режима

Прокурор снова просит посадить научного руководителя ЧВК "Енот" на большой срок.Сторона обвинения не согласна с решением суда по лидеру ЧВК «Енот» Андрею Молокоедову и запрашивает для него наказание в виде лишения свободы на 14,5 лет строгого режима.