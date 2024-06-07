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Обвинение запросило для лидера ЧВК "Енот" Молокоедова 14,5 лет строгого режима

Обвинение запросило для лидера ЧВК "Енот" Молокоедова 14,5 лет строгого режима

Прокурор снова просит посадить научного руководителя ЧВК "Енот" на большой срок.Сторона обвинения не согласна с решением суда по лидеру ЧВК «Енот» Андрею Молокоедову и запрашивает для него наказание в виде лишения свободы на 14,5 лет строгого режима.

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