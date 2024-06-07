Обвинение запросило для лидера ЧВК "Енот" Молокоедова 14,5 лет строгого режима

Прокурор снова просит посадить научного руководителя ЧВК "Енот" на большой срок.Сторона обвинения не согласна с решением суда по лидеру ЧВК «Енот» Андрею Молокоедову и запрашивает для него наказание в виде лишения свободы на 14,5 лет строгого режима.
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