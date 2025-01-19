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Мошенники создали фейковый аккаунт главы Самары Ивана Носкова в Telegram

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Самары Ивана Носкова в Telegram

Мошенники создали в мессенджере Telegram фейковый аккаунт главы Самары Ивана Носкова. Об этом он рассказала в своём Telegram-канале, разместив фото поддельного аккаунта.

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