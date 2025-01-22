Indian Oil сбалансирует закупки сырой нефти после санкций против России

Закупки сырой нефти компанией Indian Oil могут измениться, поскольку новые санкции США в отношении России влияют на поставки из Москвы, подталкивая крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Индии к поиску альтернатив, пишет Bloomberg.
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