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Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Знаете это чувство, когда человек настолько проникается собственной важностью, что начинает путать реальность с собственным блогом в Инстаграме (запрещен в РФ)? Карахан Балакеримов, видимо, жил именно так.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Чем занимался Карахан Балакеримов со своей &quot;группой&quot; на рынке можно предположить - &quot;охранял бизнес&quot;. Почему начали избивать сотрудника ФСБ - непонятно. В любом случае следует тщательно разобрасться и назначить наказание за побои. Конечно же выяснить роль тех (если это верно описано) кто позволил продолжать избиение после задержания.
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1 м.
Виктор Гайдуков
А говорят были лихие девяностые! А как завтра, конечно те кто доживёт, назовут наше время? Вот я так понимаю ситуацию, тот кто бил и беспредельничал должен быть наказан по закону, будем надеяться, что Бастрыкин за этим проследит, потому, что случай экстремальный. А вот те полицейские, которые так или иначе игнорировали процесс преступления, включая начальника отделения полиции, должны пройти по делу обвинения как соучастники. И то, что они ЯВЛЯЛИСЬ  работниками полиции, должно стать отягчающим обстоятельством. Но как поступят наши правоохранительные органы в данном случае  я не знаю. Но я точно знаю, что любое наказание за преступление, это не только наказание преступника, это ещё и мощный сигнал многим другим лицам как предупреждение о неотвратимости наказания. Может быть это предупреждение даже важнее самого наказания.
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1 м.
ИК
Иосиф Калинин
И все это на фоне бесконечной болтовни об &quot;ужесточении&quot;, &quot;усилении&quot;, &quot;запрещении&quot; и прочих &quot;принятиях мер&quot; в сфере миграционной политики. Но когда дело касается этнического криминала наши законотворцы и правоохранители разводят ручками: это же не мигранты, это &quot;граждане России&quot;!
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1 м.