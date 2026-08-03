Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Виктор Гайдуков

А говорят были лихие девяностые! А как завтра, конечно те кто доживёт, назовут наше время? Вот я так понимаю ситуацию, тот кто бил и беспредельничал должен быть наказан по закону, будем надеяться, что Бастрыкин за этим проследит, потому, что случай экстремальный. А вот те полицейские, которые так или иначе игнорировали процесс преступления, включая начальника отделения полиции, должны пройти по делу обвинения как соучастники. И то, что они ЯВЛЯЛИСЬ работниками полиции, должно стать отягчающим обстоятельством. Но как поступят наши правоохранительные органы в данном случае я не знаю. Но я точно знаю, что любое наказание за преступление, это не только наказание преступника, это ещё и мощный сигнал многим другим лицам как предупреждение о неотвратимости наказания. Может быть это предупреждение даже важнее самого наказания.