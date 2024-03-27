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В Канаде собираются ввести «налог на дождь»

В Канаде собираются ввести «налог на дождь»

Мэр административного центра провинции Онтарио, крупнейшего города Канады Торонто Оливия Чоу предложила ввести сбор с домовладельцев за ливневую канализацию в зависимости от того, насколько сильно сток воды в их домах может повлиять на нее, – сообщает в среду, 27 мата, журнал Newsweek.

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Комментарии
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Россиянин
На дым тоже надо ввести.
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