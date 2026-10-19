Доходность 10-летних облигаций США находится вблизи 5,1%, а госдолг страны к концу 2026 года достигнет примерно 40 трлн долларов, что составляет около 125% от ВВП.
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