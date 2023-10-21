Мужчина погиб в Донецке из‑за обстрела ВСУ

РИАМО - 21 окт. На улице Курчатова в Донецке во время обстрела было прямое попадание в частный жилой дом, погиб мужчина 1960 года рождения, сообщается в Telegram-канале «Штаб территориальной обороны ДНР».
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