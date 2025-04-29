Проект многоцелевого скоростного безэкипажного судна Aircat Bengal MC Американская компания Eureka Naval Craft занимается разработкой скоростных надводных судов разного рода.
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Проект многоцелевого скоростного безэкипажного судна Aircat Bengal MC Американская компания Eureka Naval Craft занимается разработкой скоростных надводных судов разного рода.
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