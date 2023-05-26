В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла подпольное казино в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга сотрудники экономической полиции, совместно со следователями регионального Следственного Комитета РФ и при поддержке спецполка полиции обнаружили и пресекли деятельность нелегального казино.
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