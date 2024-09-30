Пока иранский президент рассуждает об обмане со стороны США и о возможном ответе, Израиль «разбирает» региональных союзников Ирана Израильская авиация продолжает нанесение ударов по Ливану и Йемену.
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Пока иранский президент рассуждает об обмане со стороны США и о возможном ответе, Израиль «разбирает» региональных союзников Ирана Израильская авиация продолжает нанесение ударов по Ливану и Йемену.
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