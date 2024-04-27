Песков назвал статью WSJ о Навальном субботним чтивом для мировой аудитории

Статья в американской газете The Wall Street Journal с данными разведки США о том, что президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти Алексея Навального — материал не очень высокого качества.
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