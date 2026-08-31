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Газета.ру

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Психиатр Касперович: любовь к порядку не является симптомом ОКР

Психиатр Касперович: любовь к порядку не является симптомом ОКР

Фраза «У меня ОКР» давно вышла за пределы кабинетов психиатров. Сегодня ее можно услышать от человека, который любит симметрию или раздражается из-за криво стоящей кружки.

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