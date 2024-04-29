В Москве гостей ждут 28 площадок фестиваля «Пасхальный дар»

В столице начался благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Он продлится до 5 мая. Все 28 площадок оформили пасхальными яйцами, кроликами и корзинами, а также разноцветными шариками, тонкими кружевами, волшебными птицами и другими символами праздника.
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