В Москве гостей ждут 28 площадок фестиваля «Пасхальный дар»

В столице начался благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Он продлится до 5 мая. Все 28 площадок оформили пасхальными яйцами, кроликами и корзинами, а также разноцветными шариками, тонкими кружевами, волшебными птицами и другими символами праздника.