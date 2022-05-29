Ракеты «Сармат» будут нести сверхмощные гиперзвуковые и крылатые боевые блоки

Новые российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» смогут нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большой мощности, заявил начальник четвертого Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Дмитрий Князев.
Новые российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» смогут нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большой мощности, заявил начальник четвертого Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Дмитрий Князев.
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