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Ракеты «Сармат» будут нести сверхмощные гиперзвуковые и крылатые боевые блоки

Ракеты «Сармат» будут нести сверхмощные гиперзвуковые и крылатые боевые блоки

Новые российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» смогут нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большой мощности, заявил начальник четвертого Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Дмитрий Князев.

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