В России сокращается число трудовых мигрантов

людмила михайлик Нечего завозить мигрантов,полно неучей низкой квалификации,всех домой поднимать свою родину,веками без них обходились, обойдемся

Nikolay Stepanov Полностью согласен. Одно слово какого-то вице-премьера ещё ничего не значит. Есть куда более могущественные силы, цель которых - ликвидировать Россию. Вот до них дотянуться вице-премьеру - кишка тонка. Как и Путину, вероятно.