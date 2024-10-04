В России больше не будет нелегальной миграции. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В России сокращается число трудовых мигрантов
Комментарии
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людмила михайлик
Нечего завозить мигрантов,полно неучей низкой квалификации,всех домой поднимать свою родину,веками без них обходились, обойдемся
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7 час.
Nikolay Stepanov
Полностью согласен. Одно слово какого-то вице-премьера ещё ничего не значит. Есть куда более могущественные силы, цель которых - ликвидировать Россию. Вот до них дотянуться вице-премьеру - кишка тонка. Как и Путину, вероятно.
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7 час.
Silver Kont
НУ, хуйснуллин успокаивает общественное мнение, от черножопых он кормится, уже в Мариуполе этих тварей появилось немерено, с самками и выблядками.... И вообще нехер их завозить, нужны квалифицированые рабочие , а не ослоёбы из кишлаков, "списиалисы" с квалификацией "всё умээм, ми видель, как эта делять"....
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25 мин.
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