Политика как он...
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Политика как она есть

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В России сокращается число трудовых мигрантов

В России сокращается число трудовых мигрантов

В России больше не будет нелегальной миграции. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Комментарии
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людмила михайлик
Нечего завозить мигрантов,полно неучей низкой квалификации,всех домой поднимать свою родину,веками без них обходились, обойдемся
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7 час.
Nikolay Stepanov
Полностью согласен. Одно слово какого-то вице-премьера ещё ничего не значит. Есть куда более могущественные силы, цель которых - ликвидировать Россию. Вот до них дотянуться вице-премьеру - кишка тонка. Как и Путину, вероятно.
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7 час.
Silver Kont
НУ, хуйснуллин успокаивает общественное мнение, от черножопых он кормится, уже в Мариуполе этих тварей появилось немерено, с самками и выблядками.... И вообще нехер их завозить, нужны квалифицированые рабочие , а не ослоёбы из кишлаков, &quot;списиалисы&quot; с квалификацией &quot;всё умээм, ми видель, как эта делять&quot;....
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25 мин.

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