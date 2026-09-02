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"Не ломать систему". Эксперты оценили заверения властей об отсутствии планов мобилизации

"Не ломать систему". Эксперты оценили заверения властей об отсутствии планов мобилизации

Как рассказали amic.ru специалисты, вместо массового призыва будет добровольное рекрутирование Мобилизации в ее классическом виде в России ожидать не стоит, к тому же действующая система не предусматривает такого варианта развития событий.

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