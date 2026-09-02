"Не ломать систему". Эксперты оценили заверения властей об отсутствии планов мобилизации

Как рассказали amic.ru специалисты, вместо массового призыва будет добровольное рекрутирование Мобилизации в ее классическом виде в России ожидать не стоит, к тому же действующая система не предусматривает такого варианта развития событий.
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