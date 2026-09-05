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Царьград

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Роспотребнадзор рекомендовал водоросли для детей дважды в неделю

Роспотребнадзор рекомендовал водоросли для детей дважды в неделю

Президент ВАРПЭ Герман Зверев на Восточном экономическом форуме заявил о рекомендациях Роспотребнадзора добавлять водоросли в питание детей: дошкольники – раз в две недели, школьники – дважды в неделю.

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