В жесткой ночной аварии на правобережье Астрахани столкнулись два ВАЗа

Жесткое ДТП произошло в десять часов вечера 27 июля на лице 5-й Керченской в Астрахани. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершил столкновение с ВАЗ 21134, за рулем которого находился водитель 1995 года рождения.