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Последствия мимолетного романа: почему Лепс не общается с внебрачным сыном

Последствия мимолетного романа: почему Лепс не общается с внебрачным сыном

Григорий Лепс много лет скрывал внебрачного сына. Почему певец не хочет общаться с наследником? Знают ли о существовании брата дети народного артиста от Анны Шаплыковой? Что сейчас происходит в личной жизни музыканта? Из-за чего он не выезжает на гастроли без врача? И как звезда справляется с приступами агрессии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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