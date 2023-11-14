Последствия мимолетного романа: почему Лепс не общается с внебрачным сыном

Григорий Лепс много лет скрывал внебрачного сына. Почему певец не хочет общаться с наследником? Знают ли о существовании брата дети народного артиста от Анны Шаплыковой? Что сейчас происходит в личной жизни музыканта? Из-за чего он не выезжает на гастроли без врача? И как звезда справляется с приступами агрессии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».