Джессику Альбу заподозрили в новом романе после развода

Недавно разведенная Джессика Альба, вероятно, полностью отошла от разрыва с мужем Кэшем Уорреном. 43-летнюю актрису заметили в компании 35-летнего стендап-комика Алекса Эдельмана, когда они выходили вместе с вечеринки Vanity Fair после церемонии вручения премии "Оскар".