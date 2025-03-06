Джессику Альбу заподозрили в новом романе после развода

Недавно разведенная Джессика Альба, вероятно, полностью отошла от разрыва с мужем Кэшем Уорреном. 43-летнюю актрису заметили в компании 35-летнего стендап-комика Алекса Эдельмана, когда они выходили вместе с вечеринки Vanity Fair после церемонии вручения премии "Оскар".
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