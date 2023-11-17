ЧТК: часть российской недвижимости в Чехии опломбирована

Официальная Прага уже опломбировала часть российской недвижимости в Чехии, сообщает агентство ЧТК. Речь идет примерно о 70 объектах собственности, расположенных в столице и Карловых Варах, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.