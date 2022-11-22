Daily Moscow

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Эрдоган обвинил Россию в отказе «выполнять свой долг» в Сирии

Эрдоган обвинил Россию в отказе «выполнять свой долг» в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в отказе «выполнять свой долг» в Сирии. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара провела спецоперацию на севере Сирии из-за отказа Российской Федерации от ликвидации террористов в данном регионе.

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