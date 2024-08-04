JPost: Израиль мог убить лидера ХАМАС в Катаре, но специально сделал это в Иране

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания Onur Coban/Anadolu Agency via Getty Images Как пишет газета, еврейское государство сделало это, чтобы "поместить Иран в центр дилеммы о будущем" ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа.
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