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JPost: Израиль мог убить лидера ХАМАС в Катаре, но специально сделал это в Иране

JPost: Израиль мог убить лидера ХАМАС в Катаре, но специально сделал это в Иране

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания Onur Coban/Anadolu Agency via Getty Images Как пишет газета, еврейское государство сделало это, чтобы "поместить Иран в центр дилеммы о будущем" ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа.

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