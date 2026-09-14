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Воронежские новости

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Прохожие заметили мужчину с ножом в Черёмушках Воронежской области и вызвали полицию

Прохожие заметили мужчину с ножом в Черёмушках Воронежской области и вызвали полицию

В микрорайоне Черёмушки прохожие заметили мужчину, который бродил по улицам с ножом в руках. Испуганные жители сразу сообщили о происходящем в полицию, и правоохранители оперативно задержали подозрительного человека.

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