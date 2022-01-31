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Терентьев и Бородавко вылетят на Олимпиаду в Пекин 4 февраля

Российский лыжник Александр Терентьев и тренер мужской команды Юрий Бородавко вылетят на Олимпиаду в Пекин 4 февраля.

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