Си Цзиньпин обратился к согражданам с ограниченными возможностями по случаю Всекитайского дня помощи инвалидам

Пекин, 17 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к согражданам с ограниченными возможностями с призывом черпать духовные силы из тех, кто признан образцом для подражания за их неуклонное стремление вперед, смело преодолевать возникающие трудности и вызовы, активно преследовать свои мечты.