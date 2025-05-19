Си Цзиньпин обратился к согражданам с ограниченными возможностями по случаю Всекитайского дня помощи инвалидам

Пекин, 17 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к согражданам с ограниченными возможностями с призывом черпать духовные силы из тех, кто признан образцом для подражания за их неуклонное стремление вперед, смело преодолевать возникающие трудности и вызовы, активно преследовать свои мечты.
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