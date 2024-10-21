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Царьград

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Экономист Вавилов: с ноября цена на бензин АИ-92 будет 54 рубля за литр

Экономист Вавилов: с ноября цена на бензин АИ-92 будет 54 рубля за литр

Почему цены на бензин растут и сколько составит рост до конца года, расскажет "Царьград".Цена на самую популярную марку бензина АИ-92 будет 54 рубля за литр, предполагают эксперты.

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