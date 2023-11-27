Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?

Дмитрий Яковлев

Ну , по поводу ресторана вполне обьяснимо- на сама ли уважаемая автор регулярно пишет о "Нехороших мужчинах" которые не желают платить в ресторане за даму или , ещё хуже-требуют счёт разделить?