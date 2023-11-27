Нервные все стали какие-то. Недавно решила почитать одну тему, она называлась «неадекватные запросы женщин на сайтах знакомств».
Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?
Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Ну , по поводу ресторана вполне обьяснимо- на сама ли уважаемая автор регулярно пишет о "Нехороших мужчинах" которые не желают платить в ресторане за даму или , ещё хуже-требуют счёт разделить?
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6 час.
Виктор Белогорцев
нормальные люди по помойкам не шляются и никого там не ищут
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2 час.
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