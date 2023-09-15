Фото: ТАСС / Сергей Карпухин .Филипп Фиссен. 11 сентября 2023, 12:40 «Прошу дирекцию ипподрома вернуть мне мой проигрыш.
Пир животных: почему нам трудно принять телеведущего Шепелева
Комментарии
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Evgenija Palette
Этого ПРОХИНДЕЯ НИКОГДА СМОТРЕТЬ НЕ БУДУ... Он и раньше-то "НЕ ПОРАЖАЛ ВООБРАЖЕНИЕ", а сейчас - тем более... ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ... Пусть посидит на голодном пайке. Может быть, любимые хохлы, перед которыми ему "стыдно", его НАКОРМЯТ...
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36 мин.
Татьяна Х
Самый лучший ведущий о животных это Николай Николаевич Дроздов, никогда не будет ему замены. А Шепелев даже и близко не стоял. Я не хочу видеть его на нашем ТВ ни в какой роли.
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36 мин.
valentina sergeeva
Да вообще не трудно, потому как - просто не приму. А вот ещё интересно: у нас НТВ что, полностью выкуплен предателями? Почему Лорек в "Ты - супер", мало того, появилась, да ещё и председательствует?! То Светлаков, то Хаматова.... Это что ещё за иновыгул там устроен?!
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32 сек.
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