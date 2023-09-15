Пир животных: почему нам трудно принять телеведущего Шепелева

Evgenija Palette Этого ПРОХИНДЕЯ НИКОГДА СМОТРЕТЬ НЕ БУДУ... Он и раньше-то "НЕ ПОРАЖАЛ ВООБРАЖЕНИЕ", а сейчас - тем более... ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ... Пусть посидит на голодном пайке. Может быть, любимые хохлы, перед которыми ему "стыдно", его НАКОРМЯТ...

Татьяна Х Самый лучший ведущий о животных это Николай Николаевич Дроздов, никогда не будет ему замены. А Шепелев даже и близко не стоял. Я не хочу видеть его на нашем ТВ ни в какой роли.