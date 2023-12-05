На «Ямальские встречи» в Муравленко приедет олимпийская чемпионка и актёр

В Муравленко в ближайшую субботу, 9 декабря, пройдут «Ямальские встречи». Горожане пообщаются с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун, а также актером театра и кино Сергеем Горобченко.
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