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Царьград

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Хитрая игра Алиева: Хамство в адрес России - это тонкий расчёт

Хитрая игра Алиева: Хамство в адрес России - это тонкий расчёт

Хитрая игра Алиева: хамство в адрес России - это тонкий расчёт. Царьград проанализировал ситуацию с крушением самолёта Embraer в Актау и выступление президента Азербайджана по этому поводу.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;К такому выводу пришли журналисты Царьграда, проанализировав заявления Алиева...&quot;. Маладцы! Долго думали? Это было очевидно после его высказываний сразу после катастрофы. Ссылаться на эмоциональность политика такого уровня, как бы это помягче сказать, недальновидно.
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