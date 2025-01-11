Хитрая игра Алиева: Хамство в адрес России - это тонкий расчёт

Андрей Павлов

"К такому выводу пришли журналисты Царьграда, проанализировав заявления Алиева...". Маладцы! Долго думали? Это было очевидно после его высказываний сразу после катастрофы. Ссылаться на эмоциональность политика такого уровня, как бы это помягче сказать, недальновидно.