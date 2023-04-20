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Что это такое

Что это такое

﻿﻿Как происходит железнодорожный релиз? Прорыв гусеницы — это явление, при котором гусеница в железнодорожном транспортном средстве выходит из строя и отваливается из-за различных факторов, таких как износ рельса, поломка рельса, повреждение рельса, климатические условия и т д  В результате выброса пути рельсы выходят из станины и нарушается нормальное движение поезда, что может привести к аварии.

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