Современные танки, БМП и БТР поступят в подразделения Сухопутных войск до конца текущего года

В соединения и воинские части поставят боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.
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