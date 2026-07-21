Türkiye: ФЕТО несколько раз пыталась устранить Эрдогана

Запрещенная в Турции и признанная террористической организация ФЕТО неоднократно предпринимала попытки организовать покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года.
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