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Гросси: МАГАТЭ сохраняет беспристрастность, не называя виновных в атаках на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ сохраняет беспристрастность, не называя виновных в атаках на ЗАЭС

МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах Запорожской атомной станции из-за желания сохранить непредвзятую позицию, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

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