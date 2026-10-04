Гросси: МАГАТЭ сохраняет беспристрастность, не называя виновных в атаках на ЗАЭС

МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах Запорожской атомной станции из-за желания сохранить непредвзятую позицию, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
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