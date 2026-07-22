Володин: за пять лет работы VIII созыва в ГД поступило более 2 млн официальных обращений граждан

За пять лет работы восьмого созыва в Госдуму поступило более 2 млн официальных обращений граждан, а если учитывать комментарии в социальных сетях, то значительно больше, отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании.
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