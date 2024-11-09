"Тяжело дышал, сжимал челюсти": Писатель разозлил президента Германии претензиями по России - Bild

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Царьград

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Зря союз отдал ГДР.надо как и англосаксы сделать из них антиФРГ.вот и подумайте кто друг.а кто враг
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16 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Это не просто зря - это одна из наших главных ошибок, а именно предательство народа, выигравшего войну негодяем Горбачевым. Продал Иуда !!!
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14 час.

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