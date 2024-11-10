Сати Казанова рассказала о «лотосовых родах»

Недавно 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. В интервью изданию StarHit она рассказала, как прошли необычные «лотосовые роды» — когда пуповину не отрезают, а ждут, пока она засохнет и отпадёт сама.
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