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Газета.ру

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Поставки китайской косметики в Россию увеличились на 70% в 2026 году

Поставки китайской косметики в Россию увеличились на 70% в 2026 году

С января по июнь 2026 года поставки азиатской косметики в Россию увеличились на 37% - до $323,7 млн. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая и таможенной службы Южной Кореи.

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