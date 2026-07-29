Поставки китайской косметики в Россию увеличились на 70% в 2026 году

С января по июнь 2026 года поставки азиатской косметики в Россию увеличились на 37% - до $323,7 млн. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая и таможенной службы Южной Кореи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии