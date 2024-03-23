Вояджеры — полёт длиною в жизнь

﻿﻿Запуск космического корабля "Вояджер-2" - 20 августа 1977 г Воспользовавшись уникальным парадом планет-гигантов (который происходит раз в 175 лет), космические корабли «Вояджер-1» и «Вояджер-2» произвели революцию в нашем понимании Солнечной системы, превзойдя то, чего не мог достичь ни один космический корабль ни до, ни после.