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СРО строителей: зачем в него вступать и кому это нужно

СРО строителей: зачем в него вступать и кому это нужно

Это некоммерческое партнёрство имеет много плюсов. В СРО входят крупные, средние, небольшие компании и ИП, которые принимаются в партнёрство только на основании действующего законодательства и специально разработанных квалификационных стандартов.

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