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Тургояк позеленел

Тургояк позеленел

Жара спровоцировала активное цветение водорослей на Тургояке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, это ежегодное природное явление сопровождается образованием мутной зеленой пленки вблизи береговой линии водоема (в том числе из-за обильного цветения тополя, хвойных пород деревьев) и носит сезонный характер.

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