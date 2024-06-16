Тургояк позеленел

Жара спровоцировала активное цветение водорослей на Тургояке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, это ежегодное природное явление сопровождается образованием мутной зеленой пленки вблизи береговой линии водоема (в том числе из-за обильного цветения тополя, хвойных пород деревьев) и носит сезонный характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии