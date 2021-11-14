Почему нужно говорить о вероятном поле боя на Украине, и в Украине особенно?

Татьяна Маштакова Запад упорно подталкивает Украину к конфликту с Россией в качестве "пушечного мяса". А Россия? Упорно не поддается на провокацию, но ведь в конце концов случиться может непоправимое, благодаря тупости укров, слепо верящих Западу.

Представляемая начиная с 2013 года информации об антироссийской, антинародной вплоть до геноцида (антирусской, антиукраинской и против др. народов) деятельности режима, действующего на на территории бывшей Украины по всей вероятности предостаточно, чтобы уничтожить управленческие, силовые, пропагандистские и прочие основы режима, а также соответствующую 5-ю колонну в РФ, оказывающую практическую помощь режиму, любыми средствами, включая силовые... С последующим постепенным включением пророссийски настроенных регионов в состав РФ на правах областей/районов...

олег олейник

Вызывает наивную улыбку высказывания фашиста Яроша , который говорит , что в случае нападения России на Украину русские солдаты встретят грозное и жестокое сопротивление и умоются кровью ! Хочется напомнить этому негодяю , который всегда во всех инцидентах воевал с ненавистью против России , что при освобождении Сирии от игиловцев на театре военных действий в основном работали авиационные подразделения , которые с ювелирной точностью обрабатывали врага ! Сейчас же Россия имеет потрясающий опыт проведения таких операций , Ярош и его приспешники могут заранее готовиться к самому худшему в своей убогой жизни !