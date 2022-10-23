Путин отметил высокий авторитет Си Цзиньпина после его переизбрания генсеком КПК

kremlin.ru | Администрация Президента России Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его переизбрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).
kremlin.ru | Администрация Президента России Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его переизбрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).
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