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Путин отметил высокий авторитет Си Цзиньпина после его переизбрания генсеком КПК

Путин отметил высокий авторитет Си Цзиньпина после его переизбрания генсеком КПК

kremlin.ru | Администрация Президента России Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его переизбрания генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

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