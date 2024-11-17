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Украинская журналистка Панченко сочла несмешными слова Маска в адрес Зеленского

Украинская журналистка Панченко сочла несмешными слова Маска в адрес Зеленского

Граждане Украины не считают смешным заявление миллиардера и предпринимателя Илона Маска, в котором он высмеял Владимира Зеленского, заявив, что у "него потрясающее чувство юмора" после слов о том, что Киев нельзя усадить за стол переговоров.

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