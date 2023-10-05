17K прочитали Протест в адрес России заявил главный военный США [глава Пентагона] Ллойд Остин.
Протест США — Россия возродила «самые страшные для Америки ракеты»
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Надо ускорить процесс общения этой обезьяны с алкашом...
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17 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Как достали уже эти пиндосовские хотелки!
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15 час.
Сергей Федотов
Эвона, "...самые страшные для Америки ракеты...". А про "Посейдоны", негритос, надо полагать не знает? А они лежат себе у мириканского брега, ждут своего часа🤣
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11 час.
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